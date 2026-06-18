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DV
Enski boltinn

Chelsea skoðar að nota Jackson sem skiptimynt

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 18. júní 2026 14:07
Nicolas Jackson.

Chelsea er sagt vera að skoða möguleikann á að nota Nicolas Jackson sem hluta af samkomulagi við Juventus til að fá ítalska bakvörðinn Andrea Cambiaso til Stamford Bridge.

Samkvæmt fréttum á Ítalíu hefur Chelsea mikinn áhuga á Cambiaso, sem er talinn mögulegur arftaki Marc Cucurella eftir brottför hans til Real Madrid. Juventus hefur hingað til metið hinn 26 ára gamla landsliðsmann Ítalíu á um 35 milljónir punda, en áhugasamir kaupendur hafa ekki viljað greiða þá upphæð.

Chelsea vonast til að geta lækkað kostnaðinn með því að bjóða Nicolas Jackson í skiptum. Framherjinn mun snúa aftur til félagsins í sumar eftir lánsdvöl hjá Bayern München þar sem hann skoraði 11 mörk og lagði upp fjögur í 34 leikjum.

Jackson á framtíð sína óljósa hjá Chelsea eftir að hafa lent upp á kant við Enzo Maresca á síðasta tímabili.

Barcelona hefur einnig verið orðað við Cambiaso og er sagt skoða möguleikann á að bjóða Ronald Araújo í skiptum.

Það gæti því skapast hörð samkeppni um undirskrift ítalska varnarmannsins á næstu vikum.

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