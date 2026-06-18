Ástæðan fyrir merkingunni á treyju Haaland

Erling Braut Haaland skoraði tvö mörk þegar Noregur vann Írak 4-1 í fyrsta leik sínum á HM á þriðjudag. Margir tóku þó eftir því að annað nafn var aftan á treyju framherjans en vanalega.
Hjá Manchester City leikur hann með aðeins með eftirnafnið „Haaland“ á bakinu, en með norska landsliðinu stendur „Braut Haaland“. Skýringin er sú að Braut er ættarnafn móður hans, Gry Marita Braut, sem var afrekskona í fjölþraut.
Haaland notar bæði ættarnöfn foreldra sinna, en faðir hans er auðvitað fyrrum knattspyrnumaðurinn Alf-Inge Haaland.
Þetta er nokkuð algengt í Noregi að nota bæði nöfnin og því ber hann þau bæði með landsliðinu en aðeins annað þeirra á Englandi, þar sem algengara er að bera aðeins ættarnafn föðurins.