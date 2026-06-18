Hafa samband
DV
433

Arsenal undirbýr tilboð í franska landsliðsmanninn

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 18. júní 2026 14:37
Bradley Barcola Getty Images

Arsenal er að undirbúa tilboð í Bradley Barcola, kantmann Paris Saint-Germain, samkvæmt fréttum frá The Independent.

Mikel Arteta og stjórnendur Arsenal eru sagðir vera að skoða nánar hvernig möguleg kaup á Frakkanum gætu farið fram áður en formlegt tilboð verður lagt fram. Félagið hefur sett það í forgang að styrkja vinstri kantinn fyrir næsta tímabil.

Sky Sports greindi nýlega frá því að Arsenal væri í leit að nýjum kantmanni auk miðjumanns og hefur Barcola verið meðal þeirra leikmanna sem félagið hefur fylgst náið með.

Hinn 23 ára gamli Barcola hefur verið í stóru hlutverki hjá PSG og vakti einnig athygli á heimsmeistaramótinu þegar hann kom af bekknum og skoraði í 3-1 sigri Frakklands gegn Senegal í fyrsta leik liðsins.

Til að fjármagna frekari kaup þarf Arsenal þó að selja leikmenn áður en félagið getur farið af fullum krafti inn á markaðinn.

Barcola er talinn einn efnilegasti sóknarmaður Frakklands og yrði án efa stór viðbót við lið Arsenal ef af félagaskiptunum verður.

Fleiri fréttir