Þrátt fyrir þrennu Messi er mest rætt um þetta atvik – Átti hann að fá rautt spjald?

Lionel Messi fór á kostum þegar Argentína hóf Heimsmeistarakeppnina af krafti með 3-0 sigri á Alsír í Kansas City.
Messi skoraði öll þrjú mörk Argentínu og fullkomnaði þar með sitt fyrsta þrennu á heimsmeistaramóti. Um leið jafnaði hann markamet lands síns á HM með 16 mörkum.
Þrátt fyrir þrennuna er mest rætt um að Messi hafi átt að fá rautt spjald í leiknum.
On our space, there’s a discussion about whether Messi should’ve been sent off here. Do you agree? pic.twitter.com/dJ8yiZ9Snc
— The ANF Club ⚽️ (@adjorNfriends) June 17, 2026
Leikurinn var sögulegur fyrir argentínska fyrirliðann því hann varð fyrsti leikmaður sögunnar til að taka þátt í sex h
Heimsmeistarakeppnum. Þá var þetta jafnframt 200. landsleikur hans fyrir Argentínu.
„Að upplifa þetta með fjölskyldunni, liðsfélögunum og stuðningsmönnunum er einstök tilfinning. Ég er þakklátur fyrir allt sem ég hef fengið að upplifa á ferlinum,“ sagði Messi eftir leik.
Lionel Scaloni, landsliðsþjálfari Argentínu, átti vart orð yfir frammistöðu sinna stærstu stjörnu.
„Ég hef ekki orð til að lýsa Messi. Í tuttugu ár hefur hann sýnt okkur hluti sem enginn annar getur gert og hann heldur áfram að veita öllum innblástur,“ sagði Scaloni.
Argentína hóf því titilvörn sína á sannfærandi hátt með Messi í aðalhlutverki.