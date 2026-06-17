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Þrátt fyrir þrennu Messi er mest rætt um þetta atvik – Átti hann að fá rautt spjald?

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 17. júní 2026 09:43

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Lionel Messi fór á kostum þegar Argentína hóf Heimsmeistarakeppnina af krafti með 3-0 sigri á Alsír í Kansas City.

Messi skoraði öll þrjú mörk Argentínu og fullkomnaði þar með sitt fyrsta þrennu á heimsmeistaramóti. Um leið jafnaði hann markamet lands síns á HM með 16 mörkum.

Þrátt fyrir þrennuna er mest rætt um að Messi hafi átt að fá rautt spjald í leiknum.

Leikurinn var sögulegur fyrir argentínska fyrirliðann því hann varð fyrsti leikmaður sögunnar til að taka þátt í sex h
Heimsmeistarakeppnum. Þá var þetta jafnframt 200. landsleikur hans fyrir Argentínu.

„Að upplifa þetta með fjölskyldunni, liðsfélögunum og stuðningsmönnunum er einstök tilfinning. Ég er þakklátur fyrir allt sem ég hef fengið að upplifa á ferlinum,“ sagði Messi eftir leik.

Lionel Scaloni, landsliðsþjálfari Argentínu, átti vart orð yfir frammistöðu sinna stærstu stjörnu.

„Ég hef ekki orð til að lýsa Messi. Í tuttugu ár hefur hann sýnt okkur hluti sem enginn annar getur gert og hann heldur áfram að veita öllum innblástur,“ sagði Scaloni.

Argentína hóf því titilvörn sína á sannfærandi hátt með Messi í aðalhlutverki.

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