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Solskjær orðaður við stjórastarf í úrvalsdeildinni

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 17. júní 2026 16:30

Getty Images

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Ole Gunnar Solskjær er meðal þeirra sem koma til greina sem næsti stjóri Ipswich. BBC greinir frá.

Félagið leitar að eftirmanni Kieran McKenna sem steig nýverið til hliðar eftir afar farsælan tíma hjá félaginu, en hann kom liðinu upp í úrvalsdeildina í annað sinn á dögunum.

McKenna var áður aðstoðarþjálfari Solskjær hjá Manchester United ásamt Michael Carrick.

Solskjær hefur verið án starfs síðan honum var sagt upp hjá Besiktas í fyrra og er sagður vilja snúa aftur í þjálfun sem fyrst.

Gary O’Neil, núverandi stjóri Strasbourg, er einnig sagður á meðal þeirra sem félagið skoðar.

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