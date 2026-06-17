Setti afar vafasamt met á HM

Mikel Oyarzabal skrifaði söguna, þó ekki á þann hátt sem hann hefði viljað, þegar Spánn gerði markalaust jafntefli við Grænhöfðaeyjar í fyrsta leik sínum á HM í fyrradag.
Samkvæmt Opta varð Oyarzabal fyrsti leikmaðurinn frá árinu 1966 til að spila fyrstu 30 mínútur í leik á HM án þess að snerta boltann einu sinni.
Þetta er sérstaklega athyglisvert í ljósi þess að Spánn var með boltann um 70 prósent á þessum kafla leiksins.
Spánverjar, sem eru ríkjandi Evrópumeistarar, náðu ekki að brjóta niður lið Grænhöfðaeyja, sem var afar skipulagt.
Það er pirringur á Spáni vegna úrslitanna, enda átti að vera um algjöran skyldusigur að ræða.
Spánn mætir Sádi-Arabíu í næsta leik og í riðli þeirra er einnig Úrúgvæ.