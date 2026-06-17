Setja sig ekki á móti því að Trump endurtaki umdeildt athæfi sitt

Donald Trump Bandaríkjaforseti mun fá að taka þátt í verðlaunaafhendingu Heimsmeistaramótsins í sumar, samkvæmt fréttum frá Bretlandi.
Bandaríkin eru aðalgestgjafar mótsins og hefur FIFA þegar tilkynnt Trump að hann muni afhenda Heimsmeistarabikarinn sigurliðinu að loknum úrslitaleiknum. Samkvæmt heimildum verður honum jafnframt heimilt að ákveða sjálfur hvort hann yfirgefur sviðið eftir afhendinguna eða verði áfram með leikmönnum á meðan fagnaðarlætin standa yfir.
Málið vekur athygli þar sem Trump gerði hið sama eftir úrslitaleik Heimsmeistarakeppni félagsliða síðasta sumar. Þá afhenti hann Chelsea bikarinn eftir sigur liðsins en fór ekki af sviðinu eins og venja er. Þess í stað tók hann þátt í hátíðarhöldum leikmanna á verðlaunapallinum.
Atvikið vakti talsverða umræðu á sínum tíma. Reece James, fyrirliði Chelsea, sagðist síðar hafa búist við því að Trump myndi yfirgefa sviðið eftir afhendinguna, á meðan Cole Palmer viðurkenndi að hann hefði verið nokkuð ruglaður þegar forsetinn stóð áfram við hlið leikmannanna.
Samkvæmt fréttum hefur FIFA enga athugasemd við að Trump endurtaki leikinn í sumar ef hann kýs svo. Fulltrúum Mexíkó og Kanada, sem einnig eru meðal gestgjafa mótsins, verður boðið að taka þátt í lokahátíðinni.
Trump var ekki viðstaddur opnunarleik Bandaríkjanna á mótinu vegna anna samkvæmt upplýsingum frá Hvíta húsinu, en búist er við að hann verði áberandi í kringum úrslitaleikinn síðar í sumar.