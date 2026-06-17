Segir frá ákvæði sem var sett í samning Tuchel – Margir hissa þegar framlengt var við hann

Thomas Tuchel er með frammistöðutengt ákvæði í samningi sínum við enska knattspyrnusambandið. Mark Bullingham, framkvæmdastjóri sambandsins, staðfestir þetta en vill þó ekki fara nánar út í smáatriðin.
Tuchel skrifaði fyrr á árinu undir nýjan samning sem gildir út EM 2028. Enska sambandið hefur fengið gagnrýni fyrir að framlengja samninginn áður en ljóst er hvernig Englandi gengur á HM.
Bullingham segir hins vegar að sambandið hafi viljað tryggja sér þjónustu Tuchel til lengri tíma.
„Við erum með toppþjálfara sem væri eftirsóttur annars staðar. Maður getur ekki bara beðið og séð hvað gerist,“ segir hann.
England hefur leik á HM gegn Króatíu í kvöld.