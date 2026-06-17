Rosenborg staðfestir ráðningu á Frey – Ráðningin vekur athygli

Rosenborg hefur ráðið Frey Alexandersson sem aðalþjálfara félagsins. Íslendingurinn hefur skrifað undir samning sem gildir út tímabilið 2029 hjá norska stórliðinu.
Freyr kemur til Rosenborg frá Brann þar sem hann hefur verið við stjórnvölinn frá ársbyrjun 2025. Áður hefur hann þjálfað belgíska félagið Kortrijk og danska félagið Lyngby, auk þess að stýra íslenska kvennalandsliðinu og starfa sem aðstoðarþjálfari karlalandsliðsins á stórmótum.
Freyr var rekinn frá Brann á dögunum en Alfreð Finnbogason er yfirmaður knattspyrnumála hjá Rosenborg.
„Ég er mjög stoltur og þakklátur fyrir þann mikla áhuga sem stjórnendur Rosenborg hafa sýnt mér. Við stöndum frammi fyrir erfiðri stöðu sem þarf að taka mjög alvarlega, en ég hef mikla trú á því að við getum saman komið félaginu aftur á þann stað sem það á heima,“ sagði Freyr í tilkynningu félagsins.
Rosenborg er í erfiðri stöðu um þessar mundir og bindur miklar vonir við að Freyr geti snúið gengi liðsins við.
Jonathan Hartmann hefur jafnframt verið ráðinn aðstoðarþjálfari. Hann hefur starfað náið með Frey undanfarin ár, síðast hjá Brann. Kynningarfundur verður haldinn á Lerkendal á morgun.