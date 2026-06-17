Rashford áfram hjá Manchester United eftir allt saman?

Framtíð Marcus Rashford er enn í óvissu, en Barcelona ákvað á dögunum að virkja ekki kauprétt sinn á leikmanninum.
Rashford vildi helst vera áfram hjá Barcelona eftir lánsdvöl sína þar frá Manchester United, en spænska félagið virðist hafa kælt gagnkvæman áhuga sinn eftir komu Anthony Gordon.
Samkvæmt The Athletic myndi Rashford frekar vera áfram hjá United en að ganga til liðs við annað enskt félag.
Hann er með 40 milljóna punda klásúlu í samningi sínum og nokkur félög í ensku úrvalsdeildinni hafa sýnt honum áhuga, þar á meðal Aston Villa.
Manchester Evening News segir þó að United stefni enn á að selja Rashford í sumar.