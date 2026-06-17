Mögulegt að heimsmeistararnir þurfi að deila sigurstundinni með Trump

FIFA mun samkvæmt fréttum ekki koma í veg fyrir að Donald Trump verði hluti af bikarafhendingunni eftir úrslitaleik HM í sumar.
Forsetinn hefur verið mikið í umræðunni í tengslum við mótið vegna strangrar innflytjendastefnu landsins, sem meðal annars hefur haft áhrif á stuðningsmenn, starfsfólk Írans og sómalska dómarann Omar Artan.
Gianni Infantino, forseti FIFA, hefur sagt að sambandið geti ekki stjórnað ákvörðunum bandarískra yfirvalda.
Nú segja erlendir miðlar að mögulegt sé að Trump verði viðstaddur bikarafhendinguna eftir úrslitaleik HM og taki þátt í fagnaðarlátum sigurliðsins.
Svipað vakti athygli í fyrra þegar Trump stóð á meðal leikmanna Chelsea eftir að hafa afhent liðinu bikarinn fyrir að vinna HM félagsliða.
Margir leikmenn Chelsea voru þá bersýnilega steinhissa á verðlaunapallinum.