Dóttir hins þekkta manns vekur mikla athygli í Love Island

Dóttir Manchester United-goðsagnarinnar Wes Brown er á leið inn í Love Island-villuna og verður næsta sprengja raunveruleikaþáttanna vinsælu.
Halle Brown, 23 ára gömul, hefur verið staðfest sem nýr þátttakandi í bresku útgáfu Love Island sem fer fram á Mallorca. Hún er dóttir Wes Brown, fyrrverandi varnarmanns Manchester United og enska landsliðsins.
Brown lék yfir 350 leiki fyrir United á árunum 1996 til 2011 og vann meðal annars fimm enska meistaratitla og Meistaradeild Evrópu tvisvar, árin 1999 og 2008. Nú verður það hins vegar dóttir hans sem stendur í sviðsljósinu.
Móðir Halle er Leanne Brown, sem er þekkt úr raunveruleikaþáttunum Real Housewives of Cheshire. Halle hefur þó skapað sér eigin feril sem dansari. Árið 2024 útskrifaðist hún með fyrstu einkunn frá Addict Dance Academy í Leicester og hefur síðan starfað við ýmis sýningarverkefni, meðal annars fyrir Warner Bros. World Abu Dhabi.
Nú hefur hún ákveðið að skipta út dansgólfinu fyrir Love Island-villuna þar sem hún mun reyna að finna ástina fyrir framan milljónir sjónvarpsáhorfenda.
Hún bætist í hóp íþróttatengdra þátttakenda sem hafa komið fram í þáttunum í gegnum árin, en ekki hefur enn verið staðfest nákvæmlega hvenær hún stígur inn í villuna.
Stuðningsmenn Manchester United gætu því átt von á að sjá enn eitt þekkt nafnið úr knattspyrnuheiminum vekja athygli – að þessu sinni utan vallarins.