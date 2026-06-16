Var orðlaus í beinni þegar hann lenti í því sama og Rúrik í Rússlandi

Markvörður Grænhöfðaeyja, Vozinha, varð ein óvæntasta stjarna Heimsmeistaramótsins í gær eftir magnaða frammistöðu gegn Evrópumeisturum Spánar.
Hinn 40 ára gamli markvörður átti stórleik þegar Grænhöfðaeyjar gerðu óvænt markalaust jafntefli við Spán á fyrsta heimsmeistaramótsleik þjóðarinnar frá upphafi. Vozinha varði sjö skot í leiknum og fékk 8,4 í einkunn hjá WhoScored fyrir frammistöðu sína.
Ekki aðeins vakti hann athygli á vellinum heldur einnig á samfélagsmiðlum. Fyrir leikinn var markvörðurinn með tæplega 50 þúsund fylgjendur á Instagram. Í hálfleik hvöttu sjónvarpsmenn á brasilísku stöðinni Cazé TV áhorfendur til að fylgja honum og viðbrögðin létu ekki á sér standa.
vozinha descobrindo que ganhou 1 milhões de seguidores brasileiros no instagram pic.twitter.com/8vzaGjgf0s
— out of context brasileirão (@oocbrsao) June 15, 2026
Innan örfárra mínútna hafði fylgjendafjöldi hans margfaldast. Þegar flautað var til leiksloka var hann kominn með tæplega 400 þúsund fylgjendur og skömmu síðar hafði talan farið yfir eina milljón.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem svona gerist eftir leik á HM því árið 2018 fékk Rúrik Gíslason yfir milljón fylgjendur á Instagram eftir leik Íslands og Argentínu.
Eftir leikinn var tilfinningaþrunginn Vozinha nærri tárum þegar liðsfélagar hans fögnuðu sögulegu stigi. Hann sagði að hann hefði hugsað til afa síns og ömmu, sem ólu hann upp en eru látin, auk móður sinnar sem gat ekki verið viðstödd vegna vegabréfsáritunarvandamála.
„Ég grét eftir leikinn. Amma mín og afi hefðu verið svo stolt. Mamma gat ekki komið og það særir mig,“ sagði markvörðurinn.
Vozinha lék sinn 89. landsleik gegn Spáni og átti án efa eftirminnilegasta kvöld ferils síns, bæði innan sem utan vallar.