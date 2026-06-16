Staðfesta brottreksturinn eftir fyrsta leik riðlakeppninnar – Ljóst hver tekur við

Knattspyrnusamband Túnis hefur staðfest brottrekstur Sabri Lamouchi eftir 5-1 tap gegn Svíþjóð í fyrsta leik liðsins á HM.
Lamouchi er þar með fyrsti landsliðsþjálfarinn í sögu HM sem missir starfið eftir aðeins einn leik á mótinu.
Frakkinn tók við Túnis í janúar en stýrði liðinu aðeins í fimm leikjum. Hann vann einn þeirra.
Túnis tapaði einnig 5-0 gegn Belgíu í síðasta undirbúningsleik sínum fyrir HM og hefur liðið því fengið á sig tíu mörk í síðustu tveimur leikjum sínum.
Herve Renard hefur verið ráðinn nýr þjálfari liðsins út mótið. Renard hefur áður stýrt landsliðum Marokkó og Sádi-Arabíu meðal annars.