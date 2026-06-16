Skipað að yfirgefa Bandaríkin nokkrum mínútum eftir leik

Mehdi Taremi, fyrirliði íranska landsliðsins, hefur gagnrýnt FIFA harðlega og segir leikmenn liðsins ekki fá nægan stuðning á Heimsmeistaramótinu.
Íran gerði 2-2 jafntefli gegn Nýja-Sjálandi í fyrsta leik sínum á mótinu í Los Angeles, en að sögn Taremi hófust vandræðin strax eftir leik. Hann segir að leikmönnum hafi verið gert að yfirgefa borgina aðeins nokkrum mínútum eftir lokaflautið og halda tafarlaust til æfingabúða liðsins í Tijuana í Mexíkó.
„Allt er eins og algjör hörmung fyrir okkur. Við áttum að jafna okkur og æfa daginn eftir, en þess í stað þurftum við að fara strax af stað. Þetta er ekki gott fyrir fótboltann eða undirbúning fyrir næsta leik,“ sagði Taremi.
Amir Ghalenoei, landsliðsþjálfari Írans, tók í svipaðan streng og sagði lið sitt vera það „mest kúgaða“ á mótinu.
Leikmenn Írans hafa glímt við mikla spennu utan vallar á meðan átök geisa í Mið-Austurlöndum. Þjóðsöngur landsins var einnig baulaður niður af hluta áhorfenda fyrir leikinn gegn Nýja-Sjálandi.
Gianni Infantino, forseti FIFA, heimsótti búningsklefa Írans eftir leikinn. Taremi sagði að forsetinn hefði lofað að reyna að aðstoða liðið.
„Við erum undir miklu álagi og þurfum meiri stuðning frá FIFA en við höfum fengið hingað til,“ sagði fyrirliðinn.