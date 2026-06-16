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Segist þurfa að fara frá City í sumar ætli hann sér stærri hluti

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 16. júní 2026 11:00

Getty Images

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James Trafford gæti verið á förum frá Manchester City í sumar en markvörðurinn segir reglulegan spiltíma lykilatriði ef hann ætlar sér að verða aðalmarkvörður enska landsliðsins.

Trafford, sem er 23 ára gamall, sneri aftur til City frá Burnley fyrir um ári síðan og vann bæði enska bikarinn og deildabikarinn á sínu fyrsta tímabili. Hann var þó að mestu varamaður ítalska markvarðarins Gianluigi Donnarumma í stærstu leikjunum.

Aston Villa, Newcastle United og Tottenham eru meðal félaga sem hafa sýnt Trafford áhuga, auk þess sem Juventus hefur fylgst með stöðu hans.

„Sagan sýnir að markverðir stærstu landsliða heims eru yfirleitt númer eitt hjá sínum félagsliðum,“ sagði Trafford þegar hann var spurður út í framtíð sína.

„Hvort sem ég verð áfram eða fer annað, þá mun ég gera það sem er best fyrir minn feril. Bara vegna þess að þú spilar fyrir stórt félag færðu ekki sjálfkrafa sæti í landsliðinu. Þú þarft að spila og sýna gæði þín á hæsta stigi.“

Trafford viðurkennir að það hafi verið erfitt að sitja á bekknum stóran hluta tímabilsins og er nú að meta næstu skref. Hann er með enska landsliðinu á HM og fékk meðal annars sérstakan „umönnunarpakka“ frá kærustu sinni, Lucy, sem innihélt Lego-traktor og andlitsgrímur til að stytta sér stundir á mótinu.

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