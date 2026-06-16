Sannleikurinn á bak við umtalaða mynd af klámstjörnunum tveimur

Mynd sem fór í dreifingu á samfélagsmiðlum og á að sýna klámstjörnurnar Mia Khalifa og Lana Rhoades á HM hefur vakið mikla athygli síðustu daga.
Myndin birtist á samfélagsmiðlinum X og færslan sem fylgdi sagði að þær hefðu verið meðal áhorfenda á leik Bandaríkjanna og Paragvæ á föstudag.
Margir efuðust strax um að myndin væri raunveruleg og töldu hana líta út eins og gervigreindarmynd.
Mia Khalifa sjálf tók svo af allan vafa með því að birta á Instagram að hún væri heima að horfa á sjónvarpið á meðan leikurinn fór fram.
Lana Rhoades deildi hins vegar myndinni sjálf á Instagram og skrifaði í gríni að hún væri mætt til að styðja sitt land á HM.