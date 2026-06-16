Real Madrid hefur mikinn áhuga á Fernandes – United ætlar ekki að borga uppsett verð

Real Madrid hefur bæst í hóp þeirra félaga sem hafa áhuga á portúgalska miðjumanninum Mateus Fernandes hjá West Ham United.
Samkvæmt TeamTalk hefur spænska stórveldið haft samband vegna mögulegra félagaskipta, en Manchester United er enn talið vera í sterkustu stöðunni í kapphlaupinu um hinn 21 árs gamla leikmann.
Fernandes hefur verið einn af eftirsóttustu ungu miðjumönnum Evrópu á síðustu mánuðum og vakið athygli með frammistöðu sinni hjá West Ham. Félagið er hins vegar ekki tilbúið að selja hann á afsláttarverði.
Samkvæmt Mirror krefst West Ham um 80 milljóna punda fyrir leikmanninn, upphæð sem Manchester United er ekki tilbúið að greiða að svo stöddu. Þrátt fyrir það hefur áhugi United ekki dvínað.
Paris Saint-Germain fylgist einnig grannt með stöðu mála og gæti blandað sér af alvöru í baráttuna á næstu vikum.
Fernandes virðist því vera eftirsóttur af nokkrum af stærstu félögum Evrópu og gæti orðið eitt heitasta nafnið á félagaskiptamarkaðnum í sumar ef West Ham ákveður að selja hann.