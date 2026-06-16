Mbappe í sögubækurnar í sigri Frakka

Frakkar hófu leik á HM í kvöld er liðið mætti Senegal.
Mörkin létu á sér standa en um miðbik síðari hálfleiks kom Kylian Mbappe Frökkum yfir.
Bradley Barcola tvöfaldaði forskotið á 82. mínútu og útlitið orðið gött fyrir þá frönsku.
Ibrahim Mbaye minnkaði muninn fyrir Senegal í uppbótartíma og stefndi í spennandi lokamínútur. Þá skoraði Mbappe hins vegar á ný og innsiglaði 3-1 sigur.
Þess má geta að eftir mörk sín í kvöld er Mbappe orðinn markahæsti leikmaður í sögu franska landsliðsins. Hann er enn aðeins 27 ára gamall.
Noregur og Írak eru einnig í sama riðli og mætast nú klukkan 22.