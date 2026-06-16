Manstu eftir þessari stjörnu? – Áhorfendur trúa vart hversu mikið hann hefur breyst

Landon Donovan vakti mikla athygli þegar honum brá fyrir í umfjöllun um HM og stuðningsmenn tóku eftir mikilli breytingu á útliti hans.
Þessi fyrrum landsliðsmaður Bandaríkjanna, sem starfar nú sem sérfræðingur hjá FOX Sports, hefur áður opinskátt rætt hárígræðslu sem hann fór í eftir ferilinn.
Ferlið hefur ekki verið dans á rósum og var niðurstaðan upphaflega misheppnuð, eins og áhorfendur gátu séð í sjónvarpi fyrir um tveimur árum.
Nú er staðan önnur og segir Donovan að sjálfstraust sitt hafi aukist til muna í kjölfarið.
„Nú geng ég um og finnst ég bara nokkuð myndarlegur,“ sagði Donovan í viðtali við The Athletic.
Donovan lék lengst af í heimalandinu á knattspyrnuferlinum en á einnig að baki leiki fyrir þýsku liðin Bayern Munchen og Bayer Leverkusen, sem og Everton á Englandi.