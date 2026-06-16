Livramento fer heim af HM vegna meiðsla – Tuchel kallar óvænt nafn inn

England hefur orðið fyrir áfalli á lokametrunum fyrir Heimsmeistaramótið eftir að staðfest var að Tino Livramento verður ekki með á mótinu vegna meiðsla.
Samkvæmt upplýsingum frá The Athletic hefur bakvörður Newcastle United tognað í kálfa og þótt meiðslin séu ekki talin alvarleg eru þau það umfangsmikil að hann nær ekki að jafna sig í tæka tíð til að taka þátt í mótinu.
Hinn 23 ára gamli Livramento hafði verið valinn í 26 manna HM-hóp Thomas Tuchel og margir bjuggust við að hann myndi gegna mikilvægu hlutverki fyrir England, sérstaklega vegna fjölhæfni sinnar og góðrar frammistöðu með Newcastle undanfarin tímabil.
Í stað þess að halda áfram með landsliðinu mun Livramento snúa aftur til Newcastle þar sem hann mun hefja endurhæfingu. Þetta er mikið áfall fyrir bæði leikmanninn og enska landsliðið, enda er um að ræða fyrsta heimsmeistaramót hans á ferlinum.
Thomas Tuchel hefur brugðist hratt við og kallað Trevoh Chalobah inn í hópinn í hans stað. Chalobah fær þar með tækifæri til að taka þátt í stærsta verkefni landsliðsins á árinu.
England hefur leik á heimsmeistaramótinu gegn Króatíu á miðvikudaginn en þarf nú að hefja keppni án eins efnilegasta varnarmanns síns.