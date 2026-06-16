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Íslandsmeistarnir í frábærri stöðu – Fyrsta liðið til að halda hreinu gegn KR

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 16. júní 2026 21:15

Mynd: DV/KSJ

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Víkingur er með sex stiga forskot á toppi Bestu deildar karla eftir sigur á KR í 11. umferð í kvöld.

Frammistaða Víkings var fagmannleg og komst liðið yfir með marki Helga Guðjónssonar undir lok fyrri hálfleiks.

Valdimar Þór Ingimundarson rúllaði svo boltanum í netið eftir sendingu Daníels Hafsteinssonar í kjölfar mistaka KR-inga á 73. mínútu.

Þetta reyndist síðasta mark leiksins, lokatölur 2-0. Víkingur er með 31 stig á toppnum en KR 25 í öðru sæti.

Ótrúlegur leikur átti sér stað í Garðabæ á sama tíma. Breiðablik komst þar í 0-3 gegn Stjörnunni á innan við hálftíma með mörkum frá Viktori Karli Einarssyni og Aroni Bjarnasyni.

Emil Atlason minnkaði muninn í 2-3 með tveimur mörkum fyrir hálfleik. Kristófer Ingi Kristinsson kom Blikum aftur í tveggja marka forystu á 54. mínútu en tíu mínútum síðar minnkaði Emil muninn á ný og fullkomnaði þrennu sína.

Birnir Snær Ingason jafnaði svo í 4-4 á 80. mínútu og þar við sat. Stjarnan nær því í stig í fyrsta leik Jóns Þórs Haukssonar við stjórnvölinn.

ÍA vann þá 1-0 sigur á Val með marki Viktors Jónssonar á 40. mínútu.

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