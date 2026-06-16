Horfa til Real Madrid sem keypti leikmann þeirra á dögunum

Chelsea er sagt skoða möguleikann á að fá vinstri bakvörðinn Alvaro Carreras frá Real Madrid eftir sölu Marc Cucurella til spænska stórliðsins.
Real Madrid staðfesti á mánudag komu Cucurella fyrir um 50 milljónir punda.
Chelsea telur Jorrel Hato geta fyllt skarð Cucurella að hluta, en félagið vill engu að síður fá annan vinstri bakvörð inn.
Samkvæmt spænska blaðinu AS er Carreras á blaði hjá Lundúnaliðinu.
Spánverjinn kom til Real Madrid frá Benfica síðasta sumar. Hann þekkir vel til enska boltans eftir að hafa áður verið á mála hjá Manchester United og einnig Preston á láni.
Real Madrid ku vera tilbúið að hlusta á tilboð í kappann.