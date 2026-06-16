Hættir með Ronaldo og félaga sama hvernig fer vestanhafs

Roberto Martinez hyggst samkvæmt helstu miðlum láta af störfum sem landsliðsþjálfari Portúgals eftir HM í sumar.
Talið er að Spánverjinn muni ekki framlengja samning sinn, jafnvel þó Portúgal fari alla leið og vinni mótið.
Martinez hefur stýrt portúgalska landsliðinu frá árinu 2023 og unnið 30 af 40 leikjum sínum í starfi.
Áður en hann tók við Portúgal stýrði hann meðal annars Everton og belgíska landsliðinu.
Portúgal hefur leik á HM gegn Kongó á morgun og er talið meðal þeirra liða sem gætu farið langt á mótinu.