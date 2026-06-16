fbpx
Þriðjudagur 16.júní 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Real Madrid hefur mikinn áhuga á Fernandes – United ætlar ekki að borga uppsett verð

90 Mínútur

Íþróttavikan: Veislan vestanhafs rúllar af stað og hátt launaðir leikmenn þurfa að rífa sig í gang

433
433Sport

Hættir með Ronaldo og félaga sama hvernig fer vestanhafs

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 16. júní 2026 18:00

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Roberto Martinez hyggst samkvæmt helstu miðlum láta af störfum sem landsliðsþjálfari Portúgals eftir HM í sumar.

Talið er að Spánverjinn muni ekki framlengja samning sinn, jafnvel þó Portúgal fari alla leið og vinni mótið.

Martinez hefur stýrt portúgalska landsliðinu frá árinu 2023 og unnið 30 af 40 leikjum sínum í starfi.

Áður en hann tók við Portúgal stýrði hann meðal annars Everton og belgíska landsliðinu.

Portúgal hefur leik á HM gegn Kongó á morgun og er talið meðal þeirra liða sem gætu farið langt á mótinu.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Hættir með Ronaldo og félaga sama hvernig fer vestanhafs
433Sport
Fyrir 31 mínútum
Sannleikurinn á bak við umtalaða mynd af klámstjörnunum tveimur
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Real Madrid hefur mikinn áhuga á Fernandes – United ætlar ekki að borga uppsett verð
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Horfa til Real Madrid sem keypti leikmann þeirra á dögunum
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Staðfesta brottreksturinn eftir fyrsta leik riðlakeppninnar – Ljóst hver tekur við
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Manstu eftir þessari stjörnu? – Áhorfendur trúa vart hversu mikið hann hefur breyst
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Stjórnvöld brjáluð og heimta tímabundið leyfi fyrir Partey
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Staðfesta ráðninguna á Amorim – Segir draum vera að rætast

Mest lesið

Atli Fannar biðst afsökunar á ummælum sínum: „Ég brást móður minni, eiginkonu og ekki síst dóttur“
Dularfull mynd frá Íslandi vekur heimsathygli – Er þetta tímaferðalangur?
Segir íslenska vini hafa snúið baki við sér: „Á Íslandi segir enginn neitt við mig lengur“
Fluttu á paradísareyju og lifa á leigutekjum – Lífið þar er svo ódýrt að þau þurfa ekki að vinna
Sif greindist með MND-sjúkdóminn – „Virkilega aðdáunarvert hvað þau hjónin standa þétt saman“

Nýlegt

Tristan og unnusta hans urðu fyrir aðkasti í Árbænum um helgina – Kynferðisleg ummæli um fjölskyldumeðlimi
Fjölskyldan sem heimurinn gleymdi – Kynnin við umheiminn reyndust dýrkeypt
Færsla Egils vekur athygli og margir taka undir – „Þetta er orðið viðbjóður“
Instagram vikunnar: „Ass to the grass“
Davíð og Kolbrún björguðu lífi ungrar stúlku á Spáni – „Þetta leit ekki vel út“
Íslensku liðin til Aserbaídsjan, Færeyja og Ungverjalands
Atli Fannar biðst afsökunar á ummælum sínum: „Ég brást móður minni, eiginkonu og ekki síst dóttur“
Real Madrid og Manchester liðin skoða öll sama miðjumanninn
Tottenham setur allt í botn til að fá Tonali – Hann sagður spenntur fyrir því
United skoðar hollenska kantmanninn sem féll úr ensku úrvalsdeildinni
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Tottenham setur allt í botn til að fá Tonali – Hann sagður spenntur fyrir því
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

United skoðar hollenska kantmanninn sem féll úr ensku úrvalsdeildinni

United skoðar hollenska kantmanninn sem féll úr ensku úrvalsdeildinni
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Segir frá símtali frá Tuchel – „Þetta var svolítið vandræðalegt símtal“
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Skoða skal hvað gera með knatthús á Ólafsfirði – Tilboðin sem bárust langt yfir kostnaðaráætlun
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Afganskir glæpamenn í haldi lögreglu – Gætu farið í sjö ára fangesli fyrir að ræna enska landsliðið

Afganskir glæpamenn í haldi lögreglu – Gætu farið í sjö ára fangesli fyrir að ræna enska landsliðið
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Skipað að yfirgefa Bandaríkin nokkrum mínútum eftir leik

Skipað að yfirgefa Bandaríkin nokkrum mínútum eftir leik
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Livramento fer heim af HM vegna meiðsla – Tuchel kallar óvænt nafn inn
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Í átta ára fangelsi fyrir gróf kynferðisbrot

Í átta ára fangelsi fyrir gróf kynferðisbrot
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Var orðlaus í beinni þegar hann lenti í því sama og Rúrik í Rússlandi
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Gylfi Þór framlengir samning sinn við Víking
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Segist þurfa að fara frá City í sumar ætli hann sér stærri hluti

Segist þurfa að fara frá City í sumar ætli hann sér stærri hluti
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

John McGinn sendir væna sneið á Fabrizio Romano eftir helgina

John McGinn sendir væna sneið á Fabrizio Romano eftir helgina
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Neuer braut reglur FIFA með klæðnaði sínum
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Eiginkonan bað klámstjörnuna að fara frá eiginmanni sínum – Hélt framhjá henni í frægri ferð á Íslandi
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Eiginkona Cucurella sorgmædd eftir skipti hans til Real Madrid – „„Ég veit ekki hvernig ég á að kveðja heimilið mitt“

Eiginkona Cucurella sorgmædd eftir skipti hans til Real Madrid – „„Ég veit ekki hvernig ég á að kveðja heimilið mitt“
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Vakti mikla athygli með sögu sinni í beinni útsendingu – „Eins og ég væri sykurpabbi Kim Kardashian“
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
City sagt horfa til Everton til að styrkja varnarlínu sína
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Verðmiðinn sem Bayern þarf að borga hækkar eftir mark í fyrsta leik á HM
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

Arsenal og Liverpool vilja liðsfélaga Hákons sem vakti mikla athygli í fyrsta leik á HM

Arsenal og Liverpool vilja liðsfélaga Hákons sem vakti mikla athygli í fyrsta leik á HM
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

United sparar sér stóra fjárhæð með nýju starfi Amorim – Mun mæta United í ágúst

United sparar sér stóra fjárhæð með nýju starfi Amorim – Mun mæta United í ágúst
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Dwight Yorke gæti verið á leið í áhugavert starf í þjálfun
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Óvænt úrslit á HM í dag: Spánn skoraði ekki gegn smáþjóð – Lukaku bjargaði stigi fyrir Belga

Óvænt úrslit á HM í dag: Spánn skoraði ekki gegn smáþjóð – Lukaku bjargaði stigi fyrir Belga
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Fær nýjan og betri samning eftir áhuga frá Real Madrid
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Frábær sigur Fram á Akureyri
433Sport
Í gær

Gunni Birgis vakti mikla kátínu í beinni útsendingu á RÚV – „Ég hélt fyrst að þetta væri gervigreindar fídus“

Gunni Birgis vakti mikla kátínu í beinni útsendingu á RÚV – „Ég hélt fyrst að þetta væri gervigreindar fídus“
433Sport
Í gær

Nokkur reiði vegna þess að FIFA bannar spænsku á blaðamannafundum

Nokkur reiði vegna þess að FIFA bannar spænsku á blaðamannafundum
433Sport
Í gær
Ekki bugaður þrátt fyrir vítaklúður með Arsenal – Klár ef kallið kemur með enska landsliðinu
433Sport
Í gær
Telja að svona verði enska liðið á miðvikudag – Guehi á bekknum og Gordon fær traustið