Gylfi Þór framlengir samning sinn við Víking

Gylfi Þór Sigurðsson hefur skrifað undir nýjan samning við Víking út árið 2027.
Gylfi gekk til liðs við Víkinga í febrúar 2025 og var lykilmaður í liði Víkings sem sótti Bestu deildar skjöldinn á ný í Hamingjuna.
Gylfi hefur leikið 46 leiki fyrir félagið og í þeim hefur hann skorað 13 mörk.
„Gylfa Þór þarf ekki að kynna fyrir neinum, hann er besti landsliðsmaður Íslands frá upphafi og jafnframt sá markahæsti. Leiðtogi á vellinum og hefur verið partur af gríðarlega sterkri miðju Víkings síðastliðið ár. Það er gríðarlega ánægjulegt að hann verði með okkur a.m.k. eitt ár í viðbót því hann setur mikla pressu á sjálfan sig, liðsfélaga og starfslið sem er akkúrat það sem við viljum frá honum,“ segir Kári Árnason yfirmaður knattspyrnumála hjá Víkingi.