Gylfi nefnir þrjár ástæður fyrir sigri Víkings í kvöld

Gylfi Þór Sigurðsson, lykilmaður Íslandsmeistara Víkings, var að vonum sáttur með sigur á KR í toppslag Bestu deildar karla í kvöld.
Víkingur vann 2-0 og er þar með komið með sex stiga forskot á toppnum. Liðið varð jafnframt fyrsta liðið til að halda hreinu gegn KR á leiktíðinni. Hvað skóp þennan sigur?
„Vörnin, hungrið og vinnusemin. Þetta var ekkert fallegur leikur. Við vissum að þetta yrði mjög erfitt, þeir spila skemmtilegan og orkumikinn bolta. En skipulag okkar varnarlega bjó til möguleikann að geta unnið í dag,“ sagði Gylfi Þór í viðtali við Sýn Sport eftir leik.
Þó forskotið sé gott segir Gylfi mikilvægt að menn haldi fullri einbeitingu.
„Við þurfum að halda áfram að gera það sem við erum að gera. Við erum með það reynda leikmenn í hópnum að ef einhver ætlar að slaka á fær hann að heyra það. Það skiptir engu máli að vera efstir í deildinni í júní, þetta snýst um að toppa á réttum tíma,“ sagði hann enn fremur við Sýn Sport.