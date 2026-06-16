Í átta ára fangelsi fyrir gróf kynferðisbrot

Rafa Mir, fyrrverandi framherji Wolves og Nottingham Forest, hefur verið dæmdur í átta og hálfs árs fangelsi á Spáni fyrir alvarlegt kynferðisbrot.
Dómurinn féll í dag í Valencia, rúmum tveimur vikum eftir að réttarhöld fóru fram. Mir, sem er 28 ára gamall og leikur nú á láni hjá Elche frá Sevilla, neitaði sök í málinu og hafði áður haldið fram sakleysi sínu. Saksóknarar fóru fram á tíu og hálfs árs fangelsi.
Dómstóllinn sakfelldi Mir fyrir kynferðisofbeldi með innsetningu og beitingu ofbeldis gegn 21 árs konu sem hann hafði kynnst á skemmtistað sama kvöld. Fyrir það brot hlaut hann sjö ára fangelsisdóm. Þá var hann einnig dæmdur í 18 mánaða fangelsi fyrir líkamsárás, auk þess sem honum var gert að sæta 13 ára nálgunarbanni gagnvart brotaþolanum.
Atvikin áttu sér stað aðfaranótt 1. september 2024 á heimili Mir í Betera, skammt frá Valencia. Samkvæmt niðurstöðu dómsins þótti framburður konunnar trúverðugur, samkvæmur sjálfum sér og studdur af öðrum gögnum málsins.
Vinur Mir, Pablo Jara, sem einnig var ákærður í tengdu máli fyrir kynferðisbrot gegn annarri konu, var dæmdur í tveggja og hálfs árs fangelsi.
Dómararnir skiluðu niðurstöðu sinni skriflega, eins og venja er á Spáni. Bæði Mir og Jara eru taldir líklegir til að áfrýja dómnum, sem þýðir að þeir þurfa ekki að hefja afplánun strax.
Mir hefur ekki tjáð sig opinberlega eftir að dómurinn var kveðinn upp.
Málið hefur vakið mikla athygli á Spáni og í knattspyrnuheiminum, enda lék Mir áður í ensku úrvalsdeildinni og var um tíma talinn einn efnilegasti framherji spænskrar knattspyrnu.