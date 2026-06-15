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United sparar sér stóra fjárhæð með nýju starfi Amorim – Mun mæta United í ágúst

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United sparar sér stóra fjárhæð með nýju starfi Amorim – Mun mæta United í ágúst

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 15. júní 2026 22:00

Getty Images

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Manchester United gæti sparað sér háar fjárhæðir ef Ruben Amorim verður ráðinn næsti knattspyrnustjóri AC Milan.

Amorim er að taka við Milan og er talað um að United spari sér 10 milljónir punda með þessu.

Portúgalinn var rekinn frá United í janúar ásamt þjálfarateymi sínu eftir 14 mánaða starf hjá félaginu. Brottreksturinn reyndist kostnaðarsamur fyrir United en talið er að hann hafi kostað félagið um 15,9 milljónir punda í starfslokagreiðslur og bætur.

Nú eru hins vegar sagðar vera langt komnar viðræður á milli Amorim og AC Milan. Ef samningar nást mun það draga verulega úr þeim kostnaði sem Manchester United þarf að bera vegna uppsagnar hans, þar sem nýtt starf myndi taka við af þeim greiðslum sem enn eru í gangi.

Amorim hefur verið orðaður við ítalska stórliðið undanfarna daga og heimildir herma að hann sé einn helsti kandídatinn til að taka við liðinu fyrir komandi tímabil.

Ef ráðningin gengur eftir gætu Amorim og Manchester United einnig hist fyrr en síðar. Félögin eiga nefnilega að mætast í æfingaleik í Póllandi þann 15. ágúst sem hluta af undirbúningi sínum fyrir nýtt tímabil.

Það gæti því orðið sérstakur endurfundur fyrir Amorim aðeins nokkrum mánuðum eftir brottför hans frá Old Trafford.

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