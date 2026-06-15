Óvænt úrslit á HM í dag: Spánn skoraði ekki gegn smáþjóð – Lukaku bjargaði stigi fyrir Belga

Tvö óvænt úrslit litu dagsins ljós á heimsmeistaramótinu í kvöld þegar Evrópumeistarar Spánar og sterkt lið Belgíu náðu ekki að vinna leiki sína.
Spánn gerði markalaust jafntefli gegn Grænhöfðaeyjum í H-riðli á Mercedes-Benz leikvanginum í Atlanta. Spánverjar voru með mikla yfirburði í boltameðferð og stjórnuðu leiknum lengst af, en náðu ekki að brjóta niður agaða vörn Grænhöfðaeyja.
Evrópumeistararnir sköpuðu sér fá afgerandi færi og urðu að sætta sig við eitt stig gegn liði sem er talið mun lakara á pappírnum. Úrslitin teljast því nokkur vonbrigði fyrir spænska liðið sem er meðal þeirra þjóða sem taldar eru líklegar til afreka á mótinu.
Í hinum leik kvöldsins skildu Belgía og Egyptaland jöfn, 1-1. Egyptar komust yfir á 19. mínútu þegar Emam Ashour skoraði eftir góða stoðsendingu frá Mohamed Salah.
Belgía sótti stíft eftir hlé og náði að jafna metin á 66. mínútu þegar Mohamed Hany varð fyrir því óláni að skora sjálfsmark.
Belgar reyndu að knýja fram sigurmark á lokakaflanum en egypska liðið varði stigið af miklum krafti.
Egyptaland og Grænhöfðaeyjar geta því verið afar sátt með úrslit dagsins, á meðan Spánn og Belgía misstu bæði af mikilvægu tækifæri til að taka forystu í sínum riðlum.