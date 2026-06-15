Nokkur reiði vegna þess að FIFA bannar spænsku á blaðamannafundum

FIFA hefur sætt harðri gagnrýni eftir að fréttir bárust af því að leikmönnum og blaðamönnum hafi verið meinað að nota spænsku á blaðamannafundum á Heimsmeistaramótinu.
Samkvæmt erlendum fjölmiðlum hefur skortur á túlkunarþjónustu orðið til þess að FIFA hefur sett takmarkanir á hvaða tungumál megi nota í samskiptum við fjölmiðla. Reglurnar hafa valdið ruglingi á fyrstu dögum mótsins og vakið sterk viðbrögð, sérstaklega í leik Brasilíu og Marokkó um helgina.
Marokkóski fyrirliðinn Achraf Hakimi, sem talar reiprennandi spænsku, fékk spurningu frá mexíkóskum blaðamanni fyrir leikinn. Þegar hann ætlaði að svara á spænsku greip stjórnandi blaðamannafundarins inn í og bað hann um að nota annað tungumál.
„Á ég að svara á ensku eða spænsku?“ spurði Hakimi brosandi.
Brasilíumaðurinn Vinícius Júnior lenti einnig í svipuðu atviki. Samkvæmt Marca bað hann blaðamann um að spyrja á spænsku, en fékk þau svör að það væri ekki heimilt samkvæmt reglum fundarins.
Málið hefur vakið mikla reiði á samfélagsmiðlum, þar sem margir hafa sakað FIFA um að „banna“ spænsku á mótinu. Gagnrýnin er sérstaklega hávær þar sem Mexíkó, þar sem spænska er opinbert tungumál, er eitt af gestgjafaríkjum mótsins.
FIFA hefur hins vegar hafnað því að spænska sé bönnuð og segir að verklagið byggist á ströngum skipulags- og túlkunarreglum vegna takmarkaðs aðgengis að þýðendum.