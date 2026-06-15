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Klopp baðst afsökunar á ummælum sem hann lét falla í beinni

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 15. júní 2026 13:30

Getty Images

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Jurgen Klopp bað samlanda sinn og landsliðsþjálfara Þýskalands Julian Nagelsmann afsökunar í beinni útsendingu eftir ummæli sín fyrir fyrsta leik Þjóðverja á HM.

Klopp hafði sagt að „sem betur fer væri Nagelsmann enn að velja liðið“, sem vakti mikla athygli og túlkuðu sumir það sem vísbendingu um að framtíð landsliðsþjálfarans væri í óvissu.

Þýskaland vann svo umræddan leik við Curacao 7-1 í fyrsta leik sínum á mótinu.

Eftir leikinn útskýrði Klopp ummælin og sagði orðið „enn“ einfaldlega hafa slysast upp úr honum.

„Ég hefði getað kýlt sjálfan mig fyrir þetta. Það hafði enga sérstaka merkingu. Ég verð 59 ára eftir tvo daga og er greinilega enn hálfviti,“ sagði Klopp léttur.

Klopp sagðist jafnframt standa algjörlega með Nagelsmann og þýska landsliðinu.

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