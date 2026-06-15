Gunni Birgis vakti mikla kátínu í beinni útsendingu á RÚV – „Ég hélt fyrst að þetta væri gervigreindar fídus“

Gunnar Birgisson, knattspyrnuspekingur hefur vakið mikla og verðskuldaða athygli í umfjöllun RÚV um Heimsmeistaramótið í knattspyrnu. Hann hefur lýst nokkrum leikjum og átt góðar innkomur með sérfræðingum.
Gunnar vakti athygli fólks á því hvernig dómarar í VAR herberginu stilla sér upp fyrir hvern einasta leik.
„Þeir sitja svona og brosa. Þetta er orðinn minn uppáhalds liður á þessu móti, ég hélt fyrst að þetta væri gervigreindar fídus,“ sagði Gunnar sem oft gengur undir gælunafninu, Vargurinn.
Gunnar lék svo eftir bros dómaranna sem vakti kátínu þeirra sem voru með honum í útsendingu.
Heimsmeistaramótið hefur farið af stað með látum og gríðarlegt stemming á völlunum í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó.
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