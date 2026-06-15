Goðsögnin grét á hliðarlínunni í gær – Myndband

Dick Advocaat gat ekki haldið aftur af tárunum þegar Curacao lék sinn fyrsta leik á heimsmeistaramóti karla í fótbolta.
Þessi 78 ára gamli Hollendingur varð þar með elsti þjálfari í sögu HM. Curacao mætti Þýskalandi í fyrsta leik sínum í riðlakeppninni.
Curucao telur aðeins um 155 þúsund íbúa og afrekið að komast á HM því stórt, þó svo að 7-1 tap hafi vissulega verið niðurstaðan í gær.
Advocaat var sem fyrr segir hrærður á hliðarlínunni fyrir leik, sem og reyndar aftur eftir að Curucao skoraði mark sitt.
Þjálfarinn hætti tímabundið með liðið í febrúar vegna veikinda dóttur sinnar en sneri aftur í maí eftir fór að horfa til betri vegar hjá henni. Síðustu mánuðir hafa því verið tilfinningaþrungnir.
❤️ Curaçao coach Dick Advocaat fighting back tears moments before kickoff against Germany at the World Cup.
77 years old, managing his country at the biggest stage. Football is beautiful. 🇨🇼#WorldCup #Curacao #CURvGER pic.twitter.com/bcYtXYySnS
— DISPATCH HOLDER (@DispatchHolder) June 14, 2026