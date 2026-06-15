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Frábær sigur Fram á Akureyri

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 15. júní 2026 20:33

Mynd: DV/KSJ

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Fram vann dramatískan 4-3 útisigur á KA í markaleik á Greifavellinum í kvöld í Bestu deild karla. Frábært gengi Fram heldur áfram en liðið situr í þriðja sæti deildarinnar.

Gestirnir úr Úlfarsárdal byrjuðu betur og komust yfir strax á 6. mínútu þegar Þorri Stefán Þorbjörnsson skoraði. KA svaraði hins vegar af krafti og jafnaði aðeins þremur mínútum síðar með marki frá Hallgrími Mar Steingrímssyni.

Heimamenn sneru leiknum sér í vil á 17. mínútu þegar Sveinn Margeir Hauksson kom KA yfir, 2-1. Fram náði þó að jafna úr vítaspyrnu á 34. mínútu þegar Atli Þór Jónasson skoraði af öryggi.

Atli var ekki hættur því hann skoraði sitt annað mark og kom Fram yfir rétt fyrir leikhlé. Gestirnir héldu áfram að sækja eftir hlé og Freyr Sigurðsson bætti við fjórða marki Fram á 63. mínútu.

KA reyndi að koma til baka og Jóan Símun Edmundsson minnkaði muninn í 4-3 þegar sex mínútur voru eftir af venjulegum leiktíma. Nær komust heimamenn þó ekki og Fram fagnaði mikilvægum sigri.

Með sigrinum heldur Fram áfram góðu gengi sínu á meðan KA situr eftir svekkt eftir markaleik fyrir norðan.

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