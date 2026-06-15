Færsla Egils vekur athygli og margir taka undir – „Þetta er orðið viðbjóður“

Margir hafa gagnrýnt drykkjapásur sem eru í sitt hvorum hálfleiknum í öllum leikjum á HM, sem nú stendur yfir, þrjár mínútur í senn. Færsla Egils Helgasonar um málið hefur vakið athygli og umtal.
Opinbera skýring pásanna er til að bregðast við hitanum vestanhafs yfir sumartímann en FIFA hefur verið sakað um að setja þær á einfaldlega til að koma að fleiri auglýsingahléum í sjónvarpi.
Jurgen Klopp er á meðal þeirra sem hafa haldið slíku fram og voru þau ummæli hans einmitt kveikjan að færslu Egils.
„Klopp hefur lög að mæla. Drykkjarpásurnar eru fáránlegar – og þjóna engum öðrum tilgangi en að troða auglýsingum inn í leiki,“ skrifaði hann á Facebook.
Margir taka undir með Agli undir færslu hans, þar á meðal Bubbi Morthens. „Hef ekki horft á einn leik og mun ekki þetta er orðið viðbjóður,“ skrifaði hann harðorður.
Tónlistarmaðurinn Flosi Þorgeirsson tók einnig til máls og baunaði á FIFA og forseta sambandsins.
„Ég hélt að þessi samtök gætu ekki orðið spilltari en þegar Blatter var við völd. Þá kemur Infantino. Virðist sem hann sé algjörlega að greiða þessu sporti náðarhöggið. Ég nenni varla lengur að fylgjast með nokkrum bolta nema þeim íslenska.“