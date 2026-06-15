Fær nýjan og betri samning eftir áhuga frá Real Madrid

Josko Gvardiol er sagður vera á lokastigi viðræðna um nýjan langtímasamning við Manchester City sem myndi halda honum hjá félaginu til ársins 2031.
Króatíski varnarmaðurinn hefur verið orðaður við nokkur stærstu félög Evrópu á síðustu mánuðum, þar á meðal Real Madrid, Barcelona og Bayern München. Þrátt fyrir þann áhuga virðist Gvardiol hins vegar ætla að binda framtíð sína við Englandsmeistarana.
Gvardiol gekk til liðs við Manchester City frá RB Leipzig sumarið 2023 fyrir um 77,6 milljónir punda og skrifaði þá undir samning til ársins 2028. Nýi samningurinn mun bæta kjör hans verulega og framlengja dvöl hans um þrjú ár til viðbótar.
Hinn 24 ára gamli varnarmaður hefur fest sig í sessi sem einn besti varnarmaður Evrópu frá komu sinni til City. Hann getur leikið bæði sem miðvörður og vinstri bakvörður, sem hefur aukið mikilvægi hans fyrir liðið.
Gvardiol missti af stórum hluta seinni hluta síðasta tímabils vegna sköflungsbrots en hefur náð sér af meiðslunum og er nú með króatíska landsliðinu á heimsmeistaramótinu.
Króatar hefja leik á HM gegn Englandi á miðvikudaginn og verður Gvardiol einn lykilmanna liðsins í þeirri viðureign.