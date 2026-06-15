Dwight Yorke gæti verið á leið í áhugavert starf í þjálfun

Dwight Yorke, fyrrverandi framherji Manchester United og Trínidad og Tóbagó, hefur átt viðræður við suður-afríska stórliðið Kaizer Chiefs um lausa stöðu knattspyrnustjóra hjá félaginu.
Kaizer Chiefs er eitt stærsta og vinsælasta félag Afríku en hefur verið í leit að nýjum stjóra undanfarna mánuði.
Yorke er einn af þeim þjálfurum sem félagið hefur rætt við á meðan leitinni stendur. Hinn 53 ára gamli fyrrum framherji hefur áður stýrt landsliði Trínidad og Tóbagó og hefur ítrekað lýst yfir áhuga á að taka að sér stærri verkefni í þjálfun.
Á sama tíma er talið að Knattspyrnusamband Jamaíku hafi áhuga á að ræða við Yorke um stöðu landsliðsþjálfara. Sambandið hafði samband við hann áður en Steve McClaren var ráðinn landsliðsþjálfari sumarið 2024.
Næstu vikur gætu því ráðið úrslitum um hvert næsta starf Yorke verður, hvort sem það verður hjá Kaizer Chiefs eða með landsliði Jamaíku.