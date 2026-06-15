Dregið í Evrópukeppnum á morgun: Þetta eru mögulegir andstæðingar íslensku liðanna – Víkingur og Stjarnan vonast til að vera heppin en Vestri mætir ógnarsterku liði

Það verður dregið í fyrstu umferð forkeppni Evrópukeppna karla á morgun, þriðjudag, og verða þrjú íslensk lið í pottinum.
Íslandsmeistarar Víkings hefja leik í fyrstu umferð forkeppni Meistaradeildarinnar og er styrkleiki þeirra liða sem þeir geta mætt fremur mismunandi. Flest verkefnin ættu þó að vera vel viðráðanleg fyrir Víking.
Það er til mikils að vinna að komast áfram úr fyrstu umferð. Með því myndi Víkingur tryggja sér umspilseinvígi um sæti í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar hið minnsta. Tap í fyrstu umferð þýðir að liðið færi beint í 2. umferð forkeppni Sambansdeildarinnar.
Hvort sem Víkingur verður í pottinum þegar dregið verður í 2. umferð í Meistaradeildinni eða Sambandsdeildinni kemur næsti andstæðingur í ljós á miðvikudag, þegar dregið er á næsta stigi keppninnar.
Mögulegir andstæðingar Víkings
Inter Club d’Escaldes (Andorra)
Levski Sofia (Búlgaría)
Ararat (Armenía)
Sabah (Aserbaídsjan)
Kauno Žalgiris (Litháen)
Sutjeska (Svartfjallaland)
ETO Győr (Ungverjaland)
Iberia 1999 (Georgía)
Egnatia (Albanía)
Floriana (Malta)
Tre Fiori (San Marínó)
Vardar (Norður-Makedónía)
ML Vitebsk (Hvíta-Rússland)
Atert Bissen (Lúxemborg)
Bikarmeistarar Vestra fara í 1. umferð forkeppni Evrópudeildarinnar og fá afar verðugt verkefni, sama hvernig drátturinn fer. Allir mögulegir andstæðingar eru stór lið frá austurhluta álfunnar.
Tapi Vestri í 1. umferð fer liðið í 2. umferð forkeppni Sambandsdeildarinnar. Sem fyrr segir verður dregið í hana strax á miðvikudag, áður en liðin hafa spilað í 1. umferð.
Mögulegir andstæðingar Vestra
Ferencváros (Ungverjaland)
Qarabağ (Aserbaídsjan)
Sheriff Tiraspol (Moldóva)
Dynamo Kyiv (Úkraína)
Hajduk Split (Króatía)
CSKA Sofia (Búlgaría)
Loks verður Stjarnan í pottinum þegar dregið verður í 1. umferð forkeppni Sambandsdeildarinnar. Fjölmargir andstæðingar koma til greina fyrir Stjörnuna og er munurinn á þeim töluverður.
Stjarnan þarf einfaldlega að vinna sitt einvígi til að halda áfram Evrópuvegferð sinni þetta árið. Liðið fær hins vegar að vita hugsanlegan andstæðing sinn í 2. umferð strax á miðvikudag.
Mögulegir andstæðingar Stjörnunnar
RFS (Lettland)
Astana (Kasakstan)
Žalgiris (Litháen)
Shkëndija (Norður-Makedónía)
Ballkani (Kósóvó)
Pyunik (Armenía)
Linfield (Norður-Írland)
Hamrun Spartans (Malta)
Milsami Orhei (Moldóva)
FCI Levadia (Eistland)
Paide Linnameeskond (Eistland)
Differdange 03 (Lúxemborg)
Dinamo Minsk (Hvíta-Rússland)
Vllaznia (Albanía)
Víkingur (Færeyjar)
La Fiorita (San Marínó)
Zira (Aserbaídsjan)
Dečić (Svartfjallaland)
Dila Gori (Georgía)
BATE Borisov (Hvíta-Rússland)
Sarajevo (Bosnía)
Atlètic Club d’Escaldes (Andorra)
St Joseph’s (Gíbraltar)
FC Santa Coloma (Andorra)
Dinamo Tbilisi (Georgía)
Alashkert (Armenía)
Valur er fjórða íslenska liðið í Evrópukeppni en liðið sleppur við að spila í 1. umferðinni, þar sem liðið endaði í 2. sæti Bestu deildarinnar í fyrra. Liðið verður því í pottinum á miðvikudag þegar dregið verður í 2. umferð.