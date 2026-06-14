Með skýr skilaboð til Arnars Gunnlaugs – „Ég er fastur á þeirri skoðun“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir allt það helsta í Íþróttavikunni á 433.is.
Eitthvað hefur verið rætt og ritað um að Gylfi Þór Sigurðsson eigi að fá stærra hlutverk í landsliðinu á ný. Hann kom inn á undir lokin í 3-0 tapi gegn Argentínu á dögunum.
„Ég er fastur á þeirri skoðun að Arnar Gunnlaugsson þarf að fara að gera Gylfa Þór Sigurðsson að byrjunarliðsmanni í þessu liði,“ sagði Hörður.
„Hann er í geggjuðum gír og með þessa hæfileika, við verðum bara að nota þá. Hann getur látið Hákon og Ísak hlaupið fyrir sig og stýrt leikjum.“
Helgi tók undir þetta.
„Skoðum bara leikinn við Haítí og innkomu hans í þessum leik. Hann var strax farinn að búa til hættuleg færi.“
Hörður tók til máls á ný.
„Við erum að tala um einn besta leikmann í sögu ensku úrvalsdeildarinnar í að taka föst leikatriði. Þetta var okkar helsta vopn þegar landsliðið var upp á sitt besta.“
Þátturinn er í spilaranum.