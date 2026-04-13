Þessir voru bestir í fyrstu umferðinni samkvæmt tölfræðinni

Besta deild karla hófst um helgina með pompi og prakt. Nóg var um mörk og fjör.
Vefsíðan Fotmob heldur utan um tölfræði úr deildinni eins og síðustu ár og þar skoraði Stefan Ljubicic, sem gerði tvö mörk í 3-2 tapi gegn KR, hæst í fyrstu umferð hvað varðar einkunn sem er gefin út frá alhliða tölfræði.
Emil Atlason skoraði einnig tvö mörk, í sigri Stjörnunnar á KA. Hann er í öðru sæti og enn einn maðurinn sem skoraði tvö mörk, Markús Páll Ellertsson fyrir ÍA gegn Fram, er í því þriðja.
Í fjórða sæti í fyrstu umferðinni er markvörður ÍBV, Marcel Zapytowski, sem varði víti gegn FH. Gylfi Þór Sigurðsson er í fimmta sæti eftir mark sitt fyrir Víking gegn Breiðabliki í opnunarleiknum.
Bestir skv. tölfræðinni
1. Stefan Ljubicic – 8,92
2. Emil Atlason – 8,84
3. Markús Páll Ellertsson – 8,74
4. Marcel Zapytowski – 8,37
5. Gylfi Þór Sigurðsson – 8,33