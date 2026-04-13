Stórfurðulegur samningur í sambandi unga parsins – Þetta eru reglurnar sem þau þurfa að fylgja

Endrick, leikmaður Lyon á láni frá Real Madrid, og eiginkona hans Gabriely Miranda tilkynntu nýlega að þau ættu von á sínu fyrsta barni.
Endrick er aðeins 19 ára gamall og Miranda þremur árum eldri. Hefur hann vakið mikla athygli síðustu ár, enda gifti hann sig árið 2024 þrátt fyrir ungan aldur.
Real Madrid greiddi 60 milljónir evra fyrir Endrick þegar hann var aðeins 18 ára og kom frá heimalandinu Brasilíu. Hann er vonarstjarna innan vallar en margir hafa furðað sig á líferni hans utan hans.
Miranda er fyrirsæta og þegar þau hófu samband sitt 2024 vakti samningur sem þau opinberuðu sín á milli athygli. Þar eru margar reglur.
Þurfa þau til að mynda að segjast elska hvort annað í öllum aðstæðum. Þá mega þau ekki vera háð neinu og skyndilegar breytingar í hegðun eru ekki í boði.
Þetta virðist ganga vel það sem af er hjá parinu unga.