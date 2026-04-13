Real Madrid getur komið í veg fyrir kaup Barcelona

Barcelona er á góðri leið með að vinna La Liga og skoðar félagið styrkingar fyrir sumarið.
Börsungar horfa til Osasuna, nánar til tekið Victor Munoz, sem hefur vakið athygli þar á leiktíðinni.
Hinn 22 ára gamli Munoz skoraði fyrir spænska landsliðið á dögunum og gæti tekið stærra skref í sumar. Er hann með klásúlu í samningi sínum sem gerir honum kleift að fara fyrir 40 milljónir evra.
Real Madrid getur þó komið í veg fyrir að Munoz fari til Barcelona. Félagið seldi hann nefnilega til Osasuna síðasta sumar og fylgdi þar endurkaupsákvæði upp á aðeins 8 milljónir evra og forkaupsrétt.
Real Madrid er því í sterkri stöðu, sem er þó óvíst hvort félagið nýti sér.