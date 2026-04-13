Bjarni gefur ekkert fyrir þessar afsakanir – „Það er ekkert vit í því“

Bjarni Guðjónsson, knattspyrnugoðsögn og sérfræðingur í Stúkunni á Sýn Sport, gefur lítið fyrir afsakanir Valsara eftir dapurt gengi undanfarið.
Valur tapaði 4-2 gegn KR í bikarnum í síðustu viku og 1-2 gegn nýliðum Þórs í fyrsta leik í Bestu deildinni í gær. Í Stúkunni í gær var komið inn á að Hermann Hreiðarsson, nýr þjálfari Vals, hafi talað um það eftir leikinn við KR að undirbúningstímabilið hafi verið erfitt vegna meiðsla og fleiri þátta.
„Það er búið að vera bras á þeim. Það var bras á þeim í bikarnum, mikið bras. Eftir þann leik kom mikið af afsökunum; ástæðunni fyrir því að þeir væru ekki á réttum stað,“ sagði Bjarni um málið.
„Við megum samt ekki gleyma því að við erum að fara í gegnum lengsta undirbúningstímabil í heimi þannig að allar afsakanir um að við höfum ekki haft tíma til að setja liðið saman; það er ekkert vit í því.
Það verður að koma einhver önnur ástæða fyrir því að liðið er ekki eins og það á að vera. Ef allir eru meiddir þá á þjálfarinn einhvern smá þátt í því. Þannig, betri afsakanir,“ sagði hann enn fremur.