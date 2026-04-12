Til í að taka Tiger Woods í meðferð

Tony Adams hefur boðist til að hjálpa golfstjörnunni Tiger Woods eftir að hann dró sig í hlé til að einbeita sér að heilsu sinni.
Woods, sem er 50 ára, lenti í bílslysi á dögunum og samkvæmt fréttum fundust lyf ávísuð af lækni hjá honum á vettvangi. Hann hefur neitað að hafa verið undir áhrifum en staðfest að hann ætli að taka sér frí frá golfi.
Adams, sem hefur sjálfur glímt við fíknivanda en verið edrú í 30 ár, segist tilbúinn að rétta fram hjálparhönd. Hann stofnaði samtökin Sporting Chance fyrir rúmum tveimur áratugum, sem aðstoða íþróttafólk við að takast á við fíkn.
„Ég sé einstakling sem glímir við fíkn, ef ég á að vera hreinskilinn. Ef hann vill koma í meðferð, þá er pláss fyrir hann,“ sagði Adams.
Woods hafði ætlað að taka þátt í Masters-mótinu en hætti við þátttöku.
Málið hefur vakið mikla athygli og Adams vonast til að Woods fái þann stuðning sem hann þarf.