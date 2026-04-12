Sunnudagur 12.apríl 2026

Hneykslaður á Spánverjanum – „Fyrir hvern er þetta gert?“

Íþróttavikan: Blikinn Kristján og Víkingurinn Tómas fyrir opnunarleikinn

Segir einhvern þurfa að axla ábyrgð á umdeildri ákvörðun á Húsavík – Það sem gerðist fyrir páska hafi verið síðasti naglinn í kistuna

Sunnudaginn 12. apríl 2026 07:00

Víkingurinn Tómas Guðmundsson og Blikinn Kristján Óli Sigurðsson voru gestir Helga Fannars í nýjasta þætti af Íþróttavikunni í tilefni að því að Besta deildin er farin að rúlla.

Ævintýramaðurinn Patrick De Wilde var rekinn sem þjálfari karlaliðs Völsungs án þess að stýra leik. Hann var ráðinn í vetur en undirbúningstímabilið hefur verið skrautlegt, þar sem liðið dró sig til að mynda úr Lengjubikarnum.

„Hver ákvað þetta? Það þarf einhver að axla ábyrgð á þessari ákvörðun,“ sagði Tómas um ráðninguna á De Wilde.

„Ég er auðvitað ekkert tengdur þarna en hugsaði strax að þetta væri einhver alvöru vitleysa, miðað við hvað maður las um þennan gæja,“ sagði hann enn fremur, en De Wilde hefur komið víða við og þykir litríkur karakter.

Kristján tók til máls.

„Ætli steininn hafi ekki tekið úr þegar hann gaf tíu daga páskafrí, þá var þessu samstarfi lokið. Ég held að engu liði hefði veitt meira af að æfa aðeins.

Þetta var ótrúleg ákvörðun og ég vona að vinir mínir á Húsavík hafi ekki þurft að borga honum of háan uppsagnarfrest.“

