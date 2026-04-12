Óttast að þetta gæti gerst í Víkinni í sumar

Víkingurinn Tómas Guðmundsson og Blikinn Kristján Óli Sigurðsson voru gestir Helga Fannars í nýjasta þætti af Íþróttavikunni í tilefni að því að Besta deildin er farin að rúlla.
Tómas hefur trú á því að Stígur Diljan Þórðarson gæti átt gott mót í Víkingstreyjunni í sumar, jafnvel svo gott að hann fari í atvinnumennsku um mitt mót.
„Maður óttast að hann gæti farið ef hann springur út í sumar,“ sagði Tómas í þættinum og hélt áfram.
„Hann er frábær leikmaður en það hefur vissulega vantað aðeins upp á mörk og þess háttar.“
Stígur gekk í raðir Víkings fyrir síðustu leiktíð frá Triestina í ítölsku C-deildinni.
Nánar í spilaranum.