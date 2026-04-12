Nýtt heimili Harry Kane og fjölskyldu vekur mikla athygli

Harry Kane er að ljúka við byggingu á glæsilegu húsi sínu í Surrey sem hefur vakið athygli fyrir að minna á Buckingham Palace að sögn heimamanna.
Húsið, sem er metið á um 20 milljónir punda, er hannað í georgískum stíl með stórum gluggum og súlum við innganginn sem minna á konungshöllina í London.
Þrátt fyrir klassískt útlit er húsið búið nútímalegum lausnum. Þar má nefna sérstakan snúningspall fyrir bíla sem kostar um 20 þúsund pund og auðveldar að aka út úr bílakjallaranum.
Í kjallaranum er pláss fyrir allt að fimm bíla og er ljóst að Kane hefur lagt mikla áherslu á þægindi og öryggi.
Kane og eiginkona hans, Kate, virðast því hafa fjárfest í einu glæsilegasta heimili ensks knattspyrnumanns.