Eta er fyrsta konan

Marie-Louise Eta hefur skrifað sig í sögubækurnar með því að verða fyrsti kvenkyns þjálfarinn í einni af fimm stærstu deildum Evrópu.
Þýski þjálfarinn, sem er 34 ára, hefur verið ráðinn tímabundið til Union Berlin út tímabilið eftir að Steffen Baumgart var rekinn úr starfi.
Union Berlin situr í 11. sæti þýsku Bundesligunnar en er þó enn í baráttu við fallsvæðið. Liðið er sjö stigum fyrir ofan FC St. Pauli sem er í umspilssæti.
Í tilkynningu frá félaginu kemur fram að Eta taki við sem bráðabirgðastjóri með möguleika á að verða ráðin til frambúðar í sumar.
Ráðning hennar markar tímamót í evrópskri knattspyrnu og vekur mikla athygli víða.