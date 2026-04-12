Sunnudagur 12.apríl 2026

City setur titilbaráttuna í háaloft með frábærum sigri á Chelsea

Íþróttavikan: Blikinn Kristján og Víkingurinn Tómas fyrir opnunarleikinn

Hörður Snævar Jónsson
Sunnudaginn 12. apríl 2026 17:27

Manchester City vann öruggan 3-0 sigur á Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.

Leikurinn var markalaus í hálfleik en City tók öll völd í seinni hálfleik. Nico O’Reilly braut ísinn á 51. mínútu eftir stoðsendingu frá Rayan Cherki. Skömmu síðar bætti Marc Guehi við öðru marki, einnig eftir undirbúning frá Cherki.

Jeremy Doku innsiglaði svo sigurinn á 68. mínútu með þriðja marki gestanna.

Chelsea átti erfitt uppdráttar og náði ekki að svara fyrir sig gegn öflugum leik City í seinni hálfleik.

Sigurinn heldur titilbaráttu City á lífi en liðið er nú sex stigum á eftir Arsenal sem situr á toppnum, City á leik til góða og mætir Arsenal næstu helgi.

City sýndi styrk sinn og gæti enn sett pressu á Arsenal í lokaspretti tímabilsins.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

