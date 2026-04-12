Besta deildin: Þór sótti stigin þrjú á Hlíðarenda – Dramtík á Meistaravöllum

Það var sannkölluð dramatík í þremur leikjum Bestu deildar karla sem kláruðust í dag, þar sem mörg úrslit réðust á lokamínútunum. Um er að ræða fyrstu umferðina.
KR vann magnaðan 3-2 sigur á Keflavík í Vesturbænum. Heimamenn leiddu í hálfleik eftir mark frá Arnóri Ingva Traustasyni en Keflavík sneri leiknum við í seinni hálfleik með tveimur mörkum frá Stefan Alexander Ljubicic.
KR-ingar gáfust þó ekki upp, Stefán Árni Geirsson jafnaði og 16 ára Alexander Rafn Pálmason skoraði sigurmarkið og varð hetja liðsins.
Valur tapaði á heimavelli gegn nýliðum Þór, 1-2. Dagur Orri Garðarsson kom Val yfir en Christian Jakobsen jafnaði fljótlega. Ingimar Arnar Kristjánsson tryggði svo Þór mikilvægan sigur með glæsilegu marki undir lokin.
Á Akureyri vann Stjarnan 3-2 sigur á KA. Stjarnan skoraði tvívegis snemma leiks og Emil Atlason bætti við þriðja markinu. KA minnkaði muninn tvisvar en náði ekki að jafna.